Il tempo volge al brutto | in arrivo pioggia e freddo

La giornata di lunedì si apre con nuvole e un clima che cambia. Una perturbazione si avvicina e porta pioggia e calo delle temperature. Da martedì, le precipitazioni si intensificheranno, rendendo il tempo ancora più brutto e freddo.

Da lunedì l'arrivo di una nuova perturbazione con possibilità di precipitazioni più intense da martedì. In calo le temperature Perturbazione in arrivo nella giornata di lunedì. Il tempo è destinato a cambiare in peggio, con possibilità di precipitazioni che si faranno più intense da martedì. In calo le temperature: le massime non supereranno i 5° C. A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 943 metri.

