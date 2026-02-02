Il tempo-tuta cos’è e quando va retribuito Cosa dice la legge

Il Tribunale del lavoro di Bologna ha deciso di dare ragione agli addetti di Coop Alleanza 3. Il caso riguardava il cosiddetto “tempo-tuta”, il tempo dedicato a indossare e togliere l’uniforme sul luogo di lavoro. La sentenza chiarisce che questo tempo va retribuito, come previsto dalla legge. La decisione segna un precedente importante per i lavoratori che si trovano in questa situazione. Ora, le aziende devono fare attenzione e rispettare le norme sui tempi di lavoro.

Bologna, 2 gennaio 2026 – Il Tribunale del lavoro di Bologna ha accolto, nei giorni scorsi, il ricorso dagli addetti di Coop Alleanza 3.0, riconoscendo il diritto all’inclusione nell’orario di lavoro delle operazioni di vestizione e svestizione fatte prima e dopo la timbratura. Vediamo di cosa si tratta e cosa dice la normativa in materia. FOTOCRONACHE GERMOGLI Cosa significa e cosa è il ‘tempo-tuta’. Quello che viene definito ’tempo-tuta’ è il tempo che il lavoratore impiega per indossare e dismettere un determinato abbigliamento richiesto sul luogo di lavoro. Spetta o meno una retribuzione? La questione è strettamente correlata alla nozione di orario di lavoro definita dal D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

