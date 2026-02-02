Il Team Karate Nava brilla al Grand Prix Nazionale FIK di Genzano

La stagione del Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto inizia alla grande. I atleti della squadra, guidati dai maestri Eduardo e Symon Nava, hanno ottenuto ottimi risultati al Grand Prix Nazionale di Genzano. La competizione ha visto i loro combattenti distinguersi e portare a casa diverse medaglie, dimostrando che il team sta lavorando bene e si prepara a una stagione ricca di sfide.

Secondo posto nella classifica per società e 17 medaglie conquistate dagli atleti guidati dai maestri Eduardo e Symon Nava E’ partita decisamente bene la stagione di competizioni del Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto, guidato dai maestri Eduardo e Symon Nava. Durante il fine settimana passato al Pala Cesaroni di Genzano di Roma, nel contesto del Grand Prix Nazionale di Karate, organizzato dalla FIK - Federazione Italiana Karate, il sodalizio pisano ha ottenuto subito un risultato di prestigio, conquistando il secondo posto nella classifica per società, grazie agli eccellenti risultati complessivi ottenuti dai propri atleti.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Grand Prix Nazionale FIK Ambasciatore italiano a Doha incontra la Nazionale azzurra di spada al Grand Prix in Qatar Durante il Grand Prix di Spada a Doha, l'ambasciatore italiano Paolo Toschi ha incontrato la Nazionale azzurra di scherma, in un momento di grande rilevanza per lo sport italiano in Qatar. Freddy Grand Prix 2025: trionfa il Team Baldassarri. Grande successo per l’evento in diretta su Sportface TV Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Grand Prix Nazionale FIK Karate. Il Team Nava conquista medaglie agli EuropeiUn altro grande europeo per le squadre italiane di Karate e per il Team Nava di Castelfranco che conquista quattro ori e un bronzo con gli atleti che hanno vestito la maglia della nazionale italiana. sport.quotidiano.net Chiave al merito sportivo, Castelfranco premia i team Karate Nava e StarfighterLa sala consiliare del municipio castelfranchese sabato pomeriggio si è gremita grazie alla presenza di due società locali che portano avanti con profitto Karate (Asd Team Karate Nava) e kickboxing e ... gonews.it OTTIMO ESORDIO DEL KARATE TEAM ATMOSPHERE ALLA 1a COMPETIZIONE DEL 2026! Domenica 25 gennaio 2026, la Scuola di Karate Team Atmosphere diretta dal M° Vittorio Chiavazzoli, ha partecipato con 7 atleti alla 1a Tappa del Campionato Bres facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.