il sorprendente effetto della luce naturale sulla glicemia

La luce naturale influisce sulla glicemia. Uno studio recente mostra che più luce diurna aiuta a mantenere i livelli di zucchero nel sangue più stabili. Questo scoperta potrebbe cambiare il modo in cui ci si prende cura del metabolismo, offrendo un semplice rimedio gratuito: passare più tempo all’aperto durante il giorno.

La gestione della glicemia, soprattutto nelle persone affette da diabete, passa tradizionalmente da alimentazione, attività fisica e terapie farmacologiche, un approccio su tre fronti che è ormai la norma da qualche anno. Stando a un nuovo studio, però, esiste un alleato spesso ignorato, silenzioso e del tutto gratuito: la luce naturale. Trascorrere più tempo alla luce del giorno potrebbe infatti aiutare a mantenere livelli di zucchero nel sangue più stabili. L'ipotesi arriva da una ricerca condotta dall’Università di Maastricht, dall’Università di Ginevra e dal German Center for Diabetes Research, pubblicata sulla rivista scientifica Cell Metabolism. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

