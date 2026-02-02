In Italia, molti poliziotti sono stati coinvolti in casi di uso della forza e finiti sotto indagine. Spesso, quando un agente spara per difendersi, finisce davanti a un procedimento penale o civile. La domanda che molti si fanno è quante volte queste forze dell’ordine siano state poi condannate o costrette a risarcire le vittime. La realtà mostra che il sistema tende a “disarmare” psicologicamente e giuridicamente chi lavora sul campo. Questo crea una sorta di colpo al morale e mette sotto pressione gli agenti, che spesso si trovano a

di Rossano Sasso (deputato della Lega) – Sei al lavoro per garantire la sicurezza durante una manifestazione e i manifestanti ti prendono a calci in bocca e pugni in testa. 10, 15 contro uno. Cadi a terra, continuano a picchiarti. Uno estrae un martello e inizia a colpirti. Gli cade il martello, pensi sia finita e cerchi di rialzarti per metterti in sicurezza. Ma la bestia raccoglie il martello e continua a colpirti: rischi che ti colpisca in testa. A quel punto per difenderti potresti prendere la pistola e sparargli, l’articolo 53 del codice penale te lo consente. Ma non lo fai. Non lo fai perchè hai paura, hai paura che un giudice ti faccia finire sotto processo, che tu venga sospeso dal servizio e rimanga senza stipendio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il sistema che “disarma” psicologicamente e giuridicamente le forze dell’ordine

Approfondimenti su Forze dell Ordine

