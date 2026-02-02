Il sindaco Masci dopo una telefonata col poliziotto pescarese ferito a Torino | Gli riconosceremo un encomio

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha telefonato al poliziotto Alessandro Calista, ferito a Torino durante un’ aggressione. Masci ha annunciato che il Comune riconoscerà un encomio all’agente. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica, e il primo cittadino ha espresso solidarietà e gratitudine per il lavoro svolto dal poliziotto. La città si mobilita per sostenere chi ha rischiato la vita per mantenere l’ordine.

«Parliamo», aggiunge Masci, «di un’aggressione brutale: 10-12 vigliacchi contro un uomo solo. Nel corso della telefonata, in cui ho avuto modo di tranquillizzarmi, perché gli ho sentito una voce decisa, sintomo di una condizione fisica migliorata rispetto alla violenza di cui è stato vittima, ho voluto esprimergli personalmente la mia solidarietà e quella dell’intera città di Pescara». Il primo cittadino prosegue: «Gli ho detto che siamo orgogliosi di lui, del suo coraggio, della sua dedizione e del senso del dovere che ogni giorno dimostra indossando la divisa. Siamo rimasti d'accordo che appena tornerà a Pescara ci organizzeremo per riconoscergli ufficialmente un encomio, come segno concreto di riconoscenza e gratitudine.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Masci Calista

Un poliziotto ferito racconta di essere rimasto solo tra gli incappucciati durante gli scontri di sabato sera a Torino.

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato aggredito con calci, pugni e anche con un martello.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Masci Calista

Argomenti discussi: Il sindaco Masci dopo il ristoratore accoltellato chiede interventi a questore e prefetto; Il sindaco Masci dopo il ristoratore accoltellato chiede interventi a questore e prefetto; Masci dopo il sondaggio Noto: Contento dei dati, ma con i piedi per terra. Sulla sicurezza più controlli e presenza; Elezioni a Pescara, Masci ribalta il suo avversario: I numeri parlano molto chiaro.

Il sindaco Masci dopo il ristoratore accoltellato chiede interventi a questore e prefetto«Tolleranza zero verso la violenza. L’episodio avvenuto sabato sera in pieno centro è molto grave e inaccettabile». È quanto scrive il sindaco Carlo Masci in riferimento all'accoltellamento subìto da ... ilpescara.it

Masci risponde a Costantini dopo la presentazione della candidatura: Come nel 2024 ci attacca senza proporre ideeCarlo Masci commenta la presentazione della candidatura di Carlo Costantini per le elezioni comunali nelle 23 sezioni chiamate al voto ad inizio marzo ... ilpescara.it

ELEZIONI Masci attacca Costantini dopo la presentazione della candidatura del candidato sindaco di centrosinistra e M5s Leggi qui: https://cityne.ws/xMJbL - facebook.com facebook