Il silenzio che accende la fede | la Candelora orfana di Montevergine e la memoria che sopravvive alle frane

La chiesa dell’Annunziata a Mercogliano si è appena svuotata, ma l’atmosfera rimane carica di silenzio e di fede. Le candele si spengono lentamente, lasciando dietro di sé un’ombra di speranza e ricordo. Questa domenica, però, manca il tradizionale afflusso di fedeli da Montevergine, e la cerimonia si svolge senza quella presenza che da sempre accompagna la Festa della Candelora. La memoria di Montevergine, però, vive ancora, sopravvive alle frane che hanno colpito la zona e alle

In questa edizione 2026, il pellegrinaggio interrotto non spegne il rito: la luce di Mamma Schiavona scende a valle, tra storia, pietà e resistenza Mercogliano, 2 febbraio 2026 - La Santa Messa si è appena conclusa nella chiesa dell’Annunziata e, mentre le candele si spengono una a una, resta nell’aria una luce che non è solo di cera. È la luce di una Candelora diversa, segnata dall’assenza del monte e dalla presenza ostinata della devozione. Quest’anno Montevergine non ha accolto i suoi pellegrini. La frana dello scorso novembre ha reso impraticabile la strada che conduce al Santuario sul Partenio, imponendo la chiusura dell’area per ragioni di sicurezza e interrompendo, almeno fisicamente, uno dei pellegrinaggi più antichi e identitari del Mezzogiorno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dopo l'incontro in Prefettura, si guarda con ottimismo alla riapertura della strada per Montevergine in vista della festività della Candelora.

La Candelora di Montevergine rappresenta una tradizione radicata nel territorio, che unisce comunità e fede attraverso un percorso di devozione e cultura.

