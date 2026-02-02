Un restauratore italiano conosciuto per il suo lavoro ha aperto una sfida alla premier. Durante un intervento pubblico, ha chiesto di dimostrare in modo chiaro e definitivo che il volto ritratto nel murale sia davvero lei, e non un’immagine simbolica o una creazione artistica. La richiesta ha fatto discutere, soprattutto tra chi osserva da vicino il lavoro dell’artista e il modo in cui l’immagine viene interpretata.

Un restauratore di fama nazionale ha lanciato una provocazione diretta alla premier italiana, chiedendo che venga dimostrato in modo incontrovertibile che la figura ritratta nell’ultimo murale pubblico – un’immagine iconica della leader del governo con tratti ispirati a un’opera sacra del Rinascimento – sia effettivamente lei, e non una rappresentazione simbolica o un’immagine costruita ad hoc. L’atto, avvenuto in un incontro privato con rappresentanti della Soprintendenza e del Vicariato di Roma, ha scatenato un dibattito acceso tra istituzioni, esperti d’arte e opinione pubblica. Il restauratore, che ha lavorato su opere di valore storico e religioso, ha sottolineato che la tecnica pittorica utilizzata – una mescolanza di stile manierista e simboli sacri – rischia di confondere il pubblico su chi sia veramente ritratto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il restauratore sfida la premier: “Provi che è davvero lei, non un’immagine

Un vecchio sagrestano di 83 anni, Valentinetti, racconta di aver lavorato su un affresco senza rivendicare la presenza di una premier.

La premier Meloni si è ritrovata al centro di un dibattito dopo alcune dichiarazioni di un restauratore.

