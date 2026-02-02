Il rapporto con il corpo inizia in casa | esperta spiega perché i social non sono l’unico nemico delle bambine

Violeta Gordeljevic spiega che il rapporto delle bambine con il corpo si costruisce prima di tutto in casa. Non sono solo i social a influenzare la loro immagine, ma anche le parole e le battute dei genitori e dei familiari. Questi commenti quotidiani, spesso involontari, lasciano tracce profonde. La psicologa sottolinea che bisogna fare attenzione a come si parla di aspetto in famiglia, perché è lì che si formano le prime percezioni di sé.

Secondo l'esperta di genitorialità Violeta Gordeljevic, i social non sono gli unici responsabili di un meccanismo psicologico che si alimenta quotidianamente in famiglia attraverso discorsi, battute e commenti sull'aspetto altrui. Per proteggere l'autostima delle figlie, sottolinea Gordeljevic, mamme e papà dovrebbero imparare a utilizzare un linguaggio più "neutro" quando si parla di peso, cibo e bellezza estetica.🔗 Leggi su Fanpage.it

