Il prof militante e la pretesa della sinistra di trattare la scuola come uno spazio riservato

La polemica con i volantini di Azione Studentesca non si ferma. Molti docenti di sinistra si sono affrettati a condannare, ma questa reazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla scuola e i suoi confini politici. La discussione si accende e mostra quanto siano vivaci le tensioni tra chi difende l’autonomia dell’istituzione e chi invece la vede come un terreno da plasmare secondo ideologie.

La polemica esplosa attorno ai volantini di Azione Studentesca e alla reazione di molti docenti, affrettatisi a dichiararsi di sinistra (quasi permanesse ancora il dubbio), non è un episodio isolato né un semplice caso di "sensibilità antifascista". È l'ennesima conferma di un problema strutturale che da anni riguarda la scuola italiana: l'egemonia culturale della sinistra e la sua pretesa di trattare l'istruzione come uno spazio ideologico riservato. Emblematico è il caso di un professore del liceo classico Eugenio Montale di San Donà di Piave, già noto per prese di posizione politiche esplicite su temi che richiederebbero, al contrario, imparzialità e neutralità.

