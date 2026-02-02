Il primo sabato del mese torna con l’appuntamento del Carnival EdiscionORE. L’evento si svolgerà sabato 7 febbraio alle 20.30 e prevede una cena di autofinanziamento per adulti al costo di 15 euro, con un biglietto ridotto a 10 euro. Per partecipare, bisogna chiamare Valentina al 392 016 7471 e segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari al momento della prenotazione.

SABATO 7 FEBBRAIO torna l’appuntamento con Il Primo Sabato del Mese Carnival EdiscionORE 20.30 CENA di autofinanziamentoadulti -> 15€ ?????????????? -> 10€Info e prenotazioni:Valentina 392 016 7471*segnalare eventuali allergieintolleranzealtre esigenze alimentari al momento della prenotazione!*ORE 22.00 concerto SYNEST + SOUL KAMIKAZESYNEST è una band punk-rock nata a Firenze nel 2024. Il loro stile ruota intorno a pezzi energici, diretti e carichi. Per loro suonare significa creare musica capace di trasmettere adrenalina e coinvolgere chi li ascolta.I Soul Kamikaze sono quattro musicisti navigati che fondono rock’n’roll, soul, blues e reggae in un’unica soluzione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

