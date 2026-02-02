Il primo sabato del mese torna con l’appuntamento tradizionale del Carnevale EdiscionORE. L’evento si terrà sabato 7 febbraio alle 20.30 e prevede una cena di autofinanziamento per adulti al costo di 15 euro, con uno sconto a 10 euro per chi partecipa alle attività del Carnevale. Chi vuole partecipare può chiamare Valentina al 392 016 7471 per prenotare e segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari. È un’occasione per divertirsi e sostenere le iniziative locali

SABATO 7 FEBBRAIO torna l’appuntamento con Il Primo Sabato del Mese Carnival EdiscionORE 20.30 CENA di autofinanziamentoadulti -> 15€ ?????????????? -> 10€Info e prenotazioni:Valentina 392 016 7471*segnalare eventuali allergieintolleranzealtre esigenze alimentari al momento della prenotazione!*ORE 22.00 concerto SYNEST + SOUL KAMIKAZESYNEST è una band punk-rock nata a Firenze nel 2024. Il loro stile ruota intorno a pezzi energici, diretti e carichi. Per loro suonare significa creare musica capace di trasmettere adrenalina e coinvolgere chi li ascolta.I Soul Kamikaze sono quattro musicisti navigati che fondono rock’n’roll, soul, blues e reggae in un’unica soluzione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Il Primo Sabato del Mese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

PRIMO SABATO DEL MESE

Ultime notizie su Il Primo Sabato del Mese

Argomenti discussi: Il primo sabato del mese; Campionati, Coppa Italia e mercato: Serie A Gold e Serie A1 verso il primo sabato a pieno ritmo del 2026; Con il Tci ai Depositi del MUDEC, per le famiglie la visita è speciale; Prevenzione melanoma. All’esame del Senato il testo che istituisce la giornata nazionale. Arriva il consenso informato per l'esecuzione dei tatuaggi.

Artisti di strada, cibo e musica: Taranto in Fest accende il primo sabato del 2026Con il Taranto in Fest tutti potranno trascorrere in allegria la sera del primo sabato del 2026 brindando al nuovo anno nell’ex Area camper in Via Mascherpa, una strada di fronte al PalaMazzola, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Volley A2 Sabato 20 settembre il primo test. Emma Villas pronti per RavennaIl primo appuntamento del precampionato per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena sarà a Ravenna sabato 20 settembre. È saltato il primo test, sabato scorso a Perugia, contro gli umbri della Sir Safety, ... lanazione.it

Adelina e Carmine volevano ricordarvi che d'ora in poi il gattile sarà aperto alle visite solo il primo e il secondo sabato del mese Negli altri sabati, se volete, potrete passare dalle 11 alle 13.30 a lasciare qualche aiuto ai Gatti del Verano, che sono centinaia e - facebook.com facebook