Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Questa mattina, le stazioni di tutta Italia hanno aggiornato i prezzi di benzina, diesel e Gpl. Da nord a sud, le variazioni sono visibili e i consumatori si preparano a fare i conti con i costi aggiornati. QuiFinanza monitora quotidianamente le tariffe, così chi deve fare il pieno può sapere subito quanto spenderà.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 02 febbraio 2026 nella regione Abruzzo.

