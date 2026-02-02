Il presidente Mattarella visita Milano | incontri istituzionali e approfondimenti sul futuro della città

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato Milano lunedì 2 febbraio 2026. La giornata è iniziata con il cielo coperto e qualche pioggia leggera, ma questo non ha fermato gli incontri ufficiali. Mattarella si è incontrato con rappresentanti istituzionali per discutere del futuro della città e delle sue prospettive internazionali. Durante la giornata, si sono toccati temi legati allo sviluppo di Milano e al ruolo che potrà assumere nel panorama globale nei prossimi anni.

Il presidente della Sergio Mattarella ha fatto tappa a Milano lunedì 2 febbraio 2026, in una giornata segnata da piogge leggere e vento moderato, per una serie di appuntamenti istituzionali che hanno messo al centro il futuro della città e il ruolo internazionale che Milano si prepara a ricoprire. Arrivato a Palazzo Marino dopo una visita ai pazienti del Niguarda, colpiti dal dramma del rogo di Crans Montana, Mattarella è stato accolto dal sindaco Beppe Sala e dal governatore Attilio Fontana. La sua presenza ha dato un tono solenne alla giornata, che si è concentrata su temi strategici per il futuro della Lombardia: gli eventi olimpici in programma per Milano-Cortina 2026 e il ruolo centrale che la città intende assumere sul palcoscenico internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il presidente Mattarella visita Milano: incontri istituzionali e approfondimenti sul futuro della città Approfondimenti su Milano Futuro Lucca accoglie il presidente della Repubblica Mattarella: la visita alla Scuola Alti Studi Il sottosegretario in visita ai cantieri della Reggia: "Approfondimenti sui lecci della via dell'acqua" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Futuro Argomenti discussi: Visita di Stato del Presidente Mattarella negli Emirati Arabi Uniti; Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi: ecco il programma; Doppia visita di Mattarella in Sicilia: prima alla Fincantieri di Palermo, poi a un convegno al Duomo di Cefalù; Mattarella in visita di Stato negli Emirati: Amicizia e collaborazione concrete. Il Presidente Mattarella a Niguarda, visita a sorpresa ai ragazzi ricoverati dopo l’incendio di Crans-MontanaUna visita a sorpresa e carica di umanità quella che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha compiuto questa mattina all’ospedale Niguarda ... ilnotiziario.net Milano, Mattarella al Niguarda per far visita ai feriti di Crans-MontanaIl presidente della Repubblica si è recato in visita in mattinata all’ospedale Niguarda, dove sono ricoverati i ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana. Nel pomeriggio ha incontrato in ... tg24.sky.it Il presidente Mattarella al Niguarda per i ragazzi di Crans-Montana - facebook.com facebook #Milano Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è all'ospedale Niguarda dove sono ricoverati i ragazzi feriti nella tragedia di #CransMontana. Il capo dello Stato ha incontrato i medici ed i familiari dei giovani. x.com

