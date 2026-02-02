Il presidente Canclini | Nel mercato luxury qualità e competenza devono essere centrali

La fiera Milano Unica si è aperta con un omaggio a Valentino, scomparso proprio durante i giorni dell’evento. Il presidente Canclini ha sottolineato che nel settore del lusso qualità e competenza devono rimanere al centro. La manifestazione continua con appuntamenti e presentazioni, mentre tra gli espositori si respira un’atmosfera di rispetto e attenzione per il lavoro ben fatto.

MILANO UNICA si è aperta con un omaggio – doveroso – al mito Valentino, scomparso proprio nelle ore nelle quali il salone del Tessile si svolgeva. Giorni tristi per la moda anche se, dopo anni difficili per il comparto, sembra essere tornato l' ottimismo. "Se si guardano i dati con attenzione, possiamo trarre qualche indicazione ulteriore a sostegno di un moderato ottimismo. Nel terzo trimestre dello scorso anno, infatti, il comparto, nel suo complesso, ha registrato un andamento positivo, a cui si affianca la crescita del fatturato dei comparti cotoniero e liniero, che recuperano le perdite accumulate nel biennio precedente. «Servono più giovani al settore e una lotta maggiore al fast fashion», ha detto il presidente Simone Canclini questa mattina durante la conferenza di apertura del salone milanese che accoglie 730 realtà. Fatturato a 6,9 miliardi dopo il -8,8% del 2024

