il premio uip va ad antiqua mare moonhall church conquista il bplaj

Antiqua Mare si aggiudica il premio Uip, mentre Moonhall Church vince il BpLaj. Le corse dei cavalli continuano a regalare emozioni, soprattutto nelle gare condizionate, che attirano gli appassionati con un livello tecnico più alto rispetto agli handicap. La giornata si è conclusa con risultati importanti, che rafforzano la competitività di questi cavalli in pista.

Se, nelle corse dei cavalli, sono soprattutto gli handicap ad assicurare spettacolo, sono le condizionate a garantire, con il rating superiore di chi scende in pista, il tasso tecnico di una riunione di corse. E ieri le condizionate in programma a San Rossore erano due. I cavalli di 3 anni avevano a disposizione il premio "Unione Industriale Pisana", metri 1750 della pista grande, una corsa tradizionalmente dedicata a un'istituzione che è sempre stata vicina all'ippica pisana. Due soggetti dei quattro rimasti in corsa dopo il ritiro di Hangover si presentavano forti del successo ottenuto nella loro maiden: Antiqua Mare a Roma e Royal Above a San Rossore ma è stata la femmina a confermarsi con la monta di Salvatore Sulas.

