Il posticipo di Serie B L’infinito Monza ribalta il Padova Colpani e Alvarez firmano il colpo

Il Monza ribalta il Padova negli ultimi minuti di gioco. Alvarez segna di testa e porta la squadra di casa in vantaggio, facendo esplodere di gioia i tifosi biancorossi. Il Padova resiste fino alla fine, ma non riesce a reagire. Risorge Alvarez, che decide la partita nel finale, regalando tre punti fondamentali al Monza.

Ti aspetti Cutrone, risorge Alvarez. È l’uruguaiano a far gioire il Monza ad un passo dal novantesimo con un colpo di testa vincente che abbatte un Padova coriaceo. Ed è una fondamentale vittoria in rimonta targata Paolo Bianco che indovina sia la mossa Colpani dall’inizio (il Flaco torna al gol dopo quasi tre mesi), che i cambi decisivi nel finale. Un successo che arriva contro un avversario in grado di mettere spesso in difficoltà i più quotati lombardi nell’arco del match. Ma alla fine i tre punti prendono la direzione di Monza, ora a meno due dal secondo posto. Con una certezza in più verso la rincorsa alla Serie A: grazie agli acquisti invernali la panchina è ancora più ampia e di qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

