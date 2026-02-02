Il Poggibonsi non si ferma Altro ’Salto’ in classifica

Il Poggibonsi batte il Ghiviborgo 1-0 e continua la sua corsa in classifica. La squadra di Bertini conquista tre punti con un gol di Salto e mantiene il passo in zona playoff. La partita si accende nel primo tempo, e nel secondo il Poggibonsi resiste agli attacchi avversari, portando a casa una vittoria fondamentale. I cambi fatti in corsa da Bertini hanno dato nuova linfa, e ora il club guarda avanti con ottimismo.

POGGIBONSI 1 GHIVIBORGO 0 POGGIBONSI (3-4-1-2): Bertini; Martucci, Borri F., Salto; Rodio, Masini, Borghi, Shenaj (76' Valenti), Gerbino (76' Ndiaye); Boriosi, Magnati (76' Ciacci). A disposizione: Cerone, El Dib, Accursi, Viviani, Giustarini, Nasirli. Allenatore: Luigi Consonni. GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi (76' Arcuri), Ceccanti; Fischer (66' Longo), Cannarsa D. (68' Signorini), Musatti; Thioune (55' Quochi), Mariotti, Nottoli (76' Mion). A disposizione: Viti, Paulino, Panconi, Cortopassi. Allenatore: Cannarsa J. Arbitro: Gambin di Udine. Marcatore: 67' Salto. POGGIBONSI - Con una rete dell'argentino Salto, servito da un preciso cross di Rodio, il Poggibonsi conquista una affermazione preziosa, 1-0, sul GhiviBorgo.

