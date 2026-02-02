Il piccolo Liam tornato dalla mamma dopo l’arresto dell’Ice | Non permettergli di dire che non è casa tua

Liam, il bambino di cinque anni, è tornato finalmente a casa dopo essere stato coinvolto negli arresti dell’ICE. Il suo volto, che ormai rappresenta un simbolo delle operazioni senza regole degli agenti anti-immigrazione negli Stati Uniti, è stato visto di nuovo con la mamma. Liam ha detto: “Non permettergli di dire che non è casa tua”, parole che raccontano anche il suo stato di shock e confusione. La vicenda ha fatto il giro del paese, evidenziando le tensioni e le difficoltà di un sistema che spesso agisce senza sensibilità verso i più piccoli.

Diventato suo malgrado il simbolo degli arresti indiscriminati e senza regole degli agenti anti immigrazione Usa, il bambino di 5 anni è tornato a casa dopo la liberazione. La richiesta di asilo però è ancora pendente presso il tribunale dell'immigrazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Liam Immigrazione «Voglio la mamma, dove è il mio cappello?» Le domande del piccolo Liam, trattenuto con il padre in Texas dopo il fermo dell’Ice Il piccolo Liam ha solo cinque anni e si trova in un centro di detenzione federale in Texas con il padre. Minneapolis, rilasciato il piccolo Liam: il bambino di 5 anni arrestato dall’ICE Sono tornati in Minnesota il piccolo Liam e suo padre, Adrian Conejo Arias. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Liam Immigrazione Argomenti discussi: Minneapolis, libero il bimbo di cinque anni deportato dall'Ice: è tornato a casa col padre; Libero il bimbo col cappello blu: Liam torna a casa in braccio al papà; Minneapolis, il piccolo Liam arrestato dall'Ice e il papà tornati a casa; Liam Conejo Ramos, il bambino col ‘cappello blu’, torna libero insieme al padre. Liam Ramos, 5 anni, rilasciato dal centro di detenzione in Texas: è tornato a casa con il padreDel tutto diversa la ricostruzione dell'amministrazione federale, secondo cui Liam era stato lasciato solo dal padre in fuga e poi riaccompagnato a casa dagli agenti. Ad ogni modo, entrambi sono stati ... tg.la7.it Liam torna a Minneapolis, rilasciato il bimbo di 5 anni fermato col padre dall’ICE: ma il governo Usa non esclude il ricorsoDomenica è tornato in Minnesota, ma per Liam Conejo Ramos e il padre Adrian Alexander Conejo Arias l’incubo potrebbe non essere finito. Liam è il bambino di cinque anni diventato un simbolo delle reta ... unita.it Sky tg24. . Un bambino di cinque anni e suo padre sono tornati a casa in Minnesota domenica 1° febbraio, dopo essere stati trattenuti dagli agenti dell’immigrazione per oltre una settimana. Il piccolo Liam Conejo Ramos, cinque anni, era stato fermato insieme - facebook.com facebook Minneapolis, Trump torna all’attacco Rilasciato il piccolo Liam insieme al suo papà Alessandra Muglia, @Corriere x.com

