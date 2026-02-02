Il Pd di Cosenza sostiene Caruso | Rilancio locale dopo anni di mancata gestione del centrodestra

Il Pd di Cosenza ha annunciato ufficialmente il sostegno a Franz Caruso, il sindaco in carica. La decisione arriva dopo una riunione tra i militanti del partito nei locali della Federazione provinciale. Il partito punta a rilanciare il centro storico, che negli ultimi anni ha sofferto per la mancanza di una valida gestione. La scelta di appoggiare Caruso sembra mirata a dare continuità al suo lavoro e a tentare di risollevare la zona centrale della città.

Il Partito Democratico di Cosenza ha ufficialmente espresso il proprio sostegno alla leadership del sindaco Franz Caruso, in seguito a una riunione tenutasi nei locali della Federazione provinciale del partito. L’incontro, convocato dal segretario provinciale Matteo Lettieri e presieduto congiuntamente dal vicesegretario Elio Bozzo, ha visto la partecipazione di tutti i rappresentanti democratici in carica all’interno del Comune: il presidente del Consiglio comunale, il vicesindaco, l’assessore ai Lavori pubblici e l’intera schiera dei consiglieri comunali. L’obiettivo della riunione era un’analisi congiunta dell’azione amministrativa svolta finora dall’amministrazione guidata da Caruso, con un particolare sui risultati raggiunti in un contesto urbano segnato da anni di difficoltà gestionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Pd di Cosenza sostiene Caruso: «Rilancio locale dopo anni di mancata gestione del centrodestra» Approfondimenti su Cosenza Caruso La direzione regionale del Pd sul futuro dell'Abruzzo: "Al lavoro per il rilancio dopo il fallimento del centrodestra" La direzione regionale del Pd si concentra sul futuro dell'Abruzzo, impegnata a tracciare una strategia di rinascita dopo i risultati negativi del governo di centrodestra. Fazioni in conflitto a Cosenza: Rifondazione attacca il sindaco Caruso per gestione comunale e mancato dialogo politico A Cosenza, il Partito di Rifondazione Comunista critica apertamente il sindaco Franz Caruso e la sua giunta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cosenza Caruso Argomenti discussi: Pd Cosenza: Anomalie nell’assembla provinciale, occorre accendere un faro; PD Cosenza e leadership provinciale: nessuna blindatura, il confronto resta aperto; Pd Cosenza, si dimettono sette membri filo-Caruso del direttivo cittadino · CosenzaChannel.it; Il PD Cosenza attacca Caruso dopo il rimpasto di giunta: Non un governo per la città, ma una scelta di potere. Il Pd Cosenza sostiene Caruso? Sì, forse, ma non del tutto. Che confusione dopo una riunioneI consiglieri comunali si incontrano e diramano un documento che però poco dopo viene disconosciuto dal capogruppo in Consiglio a cui non è stato sottoposto. cosenzachannel.it Il PD Cosenza attacca Caruso dopo il rimpasto di giunta: «Non un governo per la città, ma una scelta di potere»La nuova giunta presentata da Caruso, bocciata dal Partito Democratico cosentino che parla di fine del progetto politico avviato nel 2021 e accusa il sindaco di aver scelto un rimpasto orientato al po ... quicosenza.it Scontro totale nel Pd di Cosenza, il gruppo consiliare "Democrazia e Partecipazione" sostiene la linea di Lettieri e Caruso sulla rimodulazione di Giunta - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.