Il pasticcere di Domossola che ha portato i sapori del Vco nel contest Biscotti Revolution

Fabio Tisti di Domodossola ha portato i sapori del Vco al contest

I partecipanti hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova con uno dei prodotti più rappresentativi dell’identità dolciaria italiana, dimostrando quanto possa essere innovativo, sostenibile, territoriale. La finale si è svolta lunedì 19 gennaio a "Sigep World – The World Expo for Foodservice Excellence", la manifestazione di Italian Exhibition Group che mette al centro della scena la tecnologia come elemento chiave per lo sviluppo e l’innovazione in tutte le filiere rappresentate: gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Fabio Tisti ha presentato, a Biscotti Revolution, il suo "Sapori della Val d’Ossola", realizzato con Farina Petra 6320 Frolla, farina da polenta di Beura, piccolo paese nel cuore dell’Ossola, e burro aromatizzato con tea verde allo yuzu.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Al termine del contest “Biscotti Revolution”, una pasticcera trentina si è fatta notare.

Chiara Masino di Parma ha conquistato il primo posto a “Biscotti Revolution”.

