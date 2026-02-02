Il normale Rutte atlantista-realista

Il rapporto tra Europa e Stati Uniti si fa più fragile. La stabilità che ha caratterizzato il legame tra i due per decenni ora sembra vacillare. Le mosse unilaterali di Washington, come quella sulla Groenlandia, hanno creato tensioni. Anche il rispetto tra alleati si è ridotto, con Donald Trump che ha mostrato poco riguardo alle relazioni internazionali. Nel frattempo, Emmanuel Macron spinge per un microimperialismo che fa discutere. La situazione si complica anche in Spagna, dove Pedro Sanchez ha legami stretti con Pechino, grazie a investimenti

Non è più così scontata come nel passato la tenuta del rapporto tra Europa e Stati Uniti che ha accompagnato il rilancio dell'Occidente dopo la Seconda guerra mondiale: ci sono certe sbandate mosse unilaterali americane come quella sulla Groenlandia e una mancanza di rispetto per gli alleati di Donald Trump, c'è la tentazione di una sorta di microimperialismo di Emmanuel Macron, per qualche tempo persino un intralcio alle trattative per la pace a Gaza, c'è un rapporto strutturale tra Pedro Sanchez e Pechino che tra auto elettriche e pannelli solari ha aiutato l'economia spagnola, c'è una sensazione di spazio nel Vecchio continente che produce movimenti di protesta di destra e di sinistra talvolta poco razionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il "normale" Rutte atlantista-realista Approfondimenti su Rutte Atlantista Meloni tiene la linea atlantista ed europeista Per l’Europa è il momento di essere realista Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rutte Atlantista Argomenti discussi: Iran, verso l'attacco Usa: la paura di Khamenei in questa foto | Libero Quotidiano.it. A volte i #carnefici non hanno nemmeno l'#uniforme. A volte il pericolo maggiore proviene dalla "#gente normale" o da coloro che fanno finta di non #vedere, da quelli che >, da chi >. La #banalità del #male. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.