Il ‘no’ agli Assi Viari Il forum incontra i cittadini | Opera inutile e dannosa

Venerdì scorso, a Capannori, il Forum per la tutela dell’ambiente ha incontrato i cittadini per spiegare perché si oppone agli Assi Viari. L’assemblea si è svolta nella sala consiliare del Comune e ha visto la partecipazione di molti residenti, preoccupati per un’opera che considerano inutile e dannosa. Il gruppo ha anche annunciato una raccolta fondi per coprire le spese legali legate al ricorso al Tar.

Lucca, 2 febbraio 2026 – Assi viari, venerdì scorso, nella sala consiliare del Comune di Capannori, si è svolta un'assemblea pubblica organizzata dal Forum per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini per spiegare alla cittadinanza le ragioni del ricorso al Tar, depositato all'inizio dell'anno, e lanciare ufficialmente la campagna di raccolta fondi per sostenere le spese legali. All'assemblea hanno preso la parola numerosi rappresentanti delle associazioni locali, da anni impegnate nella difesa del territorio e nella promozione di una mobilità davvero sostenibile. "Un fronte ampio e determinato – spiegano dal Forum – unito dalla volontà di fermare un'opera inutile e dannosa.

