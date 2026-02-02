Il Napoli ufficializza il colpo in chiusura di calciomercato | l' annuncio di De Laurentiis

Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Alisson Santos, poco più di un’ora prima della chiusura del calciomercato invernale. La società ha confermato il nuovo acquisto, puntando a rinforzare la rosa in vista delle sfide imminenti. L’operazione si è conclusa nelle ultime ore, lasciando i tifosi in attesa di vedere il giocatore in campo.

Con il tradizionale post social 'presidenziale', il patron azzurro ha dato il benvenuto all'ultimo arrivato all'ombra del Vesuvio Alisson Santos Il Napoli ufficializza l'arrivo di Alisson Santos in azzurro a poco più di un'ora dal termine del calciomercato invernale 2026. Con il tradizionale post social presidenziale, è stato il patron Aurelio De Laurentiis a dare il benvenuto all'attaccante, che arriva dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Questo, invece, il comunicato pubblicato dal club partenopeo sul proprio sito ufficiale: "La Ssc Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione.

