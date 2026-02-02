Il Movi di Caltanissetta propone un piano per valorizzare il Parco Dubini con un progetto innovativo e sostenibile

Il Movi di Caltanissetta propone un piano per riaprire e valorizzare il Parco Dubini. L’associazione ha presentato un progetto che punta su soluzioni innovative e sostenibili per riportare il parco alla città. Da giorni, il Parco Dubini resta chiuso al pubblico, ma ora si lavora per riqualificarlo e renderlo di nuovo accessibile a tutti.

Il Parco Dubini di Caltanissetta, uno dei principali spazi verdi cittadini, è chiuso al pubblico da diversi giorni. La decisione è stata presa dal direttore generale dell'Asp, Salvatore Ficarra, a causa della mancanza di risorse finanziarie per la manutenzione. L'area, frequentata da camminatori, sportivi, famiglie e anziani, è stata isolata con recinzioni e divieti di accesso, generando un'ondata di proteste tra i residenti. Il Movi, movimento civico locale con esperienza in progetti di valorizzazione del patrimonio urbano, ha risposto con un'offerta concreta: prendere in gestione il parco con un piano innovativo, sostenibile e a costo contenuto.

