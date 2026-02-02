Il Montelupo fatica e vince Ci pensano Cintelli e Ndaw

Il Montelupo ha vinto una partita difficile contro Urbino Taccola, anche se ha faticato molto. Alla fine, sono stati Cintelli e Ndaw a decidere il match, portando i tre punti ai padroni di casa. La squadra ha mostrato carattere, nonostante qualche fatica, e alla fine è riuscita a mettere a segno i gol decisivi. La gara si è conclusa 2-0, con il Montelupo che ora guarda avanti con fiducia.

Montelupo 2 Urbino Taccola 0 MONTELUPO: Lensi, Marrazzo (65' Pucci), Cupo (91' Chelini), Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi (91' Pasqualetti), Masoni (67' Mhilli), Ferrmaca (77' Ndaw), Cintelli. A disp.: Boretti, Frilli, Esposito, Lelli. All.: Lucchesi. URBINO TACCOLA: Malasoma, Taglioli, Zaccagnini, Bellagamba, Petri, Castellacci, Galletti, Fabbrini, Cei, Viti, Igbineweka. A disp.: Cocozza, Simoncini, Tognetti An., Tognetti Al., Antoni, Pinna, Cerri, Guelfi. All.: Giannini. Arbitro: Girolami di Pontedera. Reti: 1' Cintelli, 90' Ndaw. Note: espulso Castellacci (U) al 47' per doppia ammonizione.

