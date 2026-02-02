il mondo ha di nuovo dimenticato gaza

La situazione a Gaza resta difficile e poco speranzosa, anche se l’attenzione internazionale si concentra sull’Iran. La Striscia vive momenti di grande sofferenza, con poche possibilità di miglioramento. La gente continua a soffrire, mentre il mondo sembra aver dimenticato questa zona.

Il mondo ha gli occhi puntati sull’Iran, soprattutto dopo la repressione terrificante di gennaio e la minaccia di un intervento militare degli Stati Uniti, su cui Donald Trump prenderà prima o poi una decisione. Ma poiché una crisi scaccia via l’altra, abbiamo quasi dimenticato Gaza, dove niente è stato risolto. Una parvenza di normalità ritorna il 2 febbraio con l’apertura del valico di frontiera di Rafah, al confine con l’Egitto. È un fatto significativo, perché si tratta dell’unico passaggio verso un paese che non sia Israele. La riapertura del valico era attesa da tempo dalle organizzazioni umanitarie e da migliaia di palestinesi che vorrebbero varcare il confine per ragioni di salute o, in senso opposto, per riabbracciare i loro cari. 🔗 Leggi su Internazionale.it

