La regione Lombardia ha approvato una riforma del trasporto pubblico locale, ma molti criticano le sue parole sul ruolo del servizio ferroviario. Secondo alcuni, il treno non regge più il peso di un sistema che mostra evidenti segni di crisi. I pendolari lamentano ritardi, riduzioni di servizio e problemi di affidabilità, che mettono in dubbio l’immagine di un trasporto ferroviario come colonna portante. La realtà, invece, sembra raccontare un’altra storia.

La Regione Lombardia nel progetto di legge di riforma del TPL, approvato la settimana scorsa dalla maggioranza di centrodestra, continua a raccontare che il servizio ferroviario sarebbe l’asse portante del trasporto pubblico lombardo. Questa narrazione non regge alla prova dei fatti. Ogni giorno sui treni lombardi — quelli con la peggiore puntualità d’Italia — viaggiano meno di 700 mila persone. Nello stesso tempo oltre 4 milioni di cittadini si muovono con metropolitane, tram e autobus urbani ed extraurbani. Altro che asse portante: il cuore del TPL lombardo è il trasporto su gomma, che però viene sistematicamente penalizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mito del treno ‘asse portante’ non regge: perché il trasporto pubblico lombardo sta fallendo

