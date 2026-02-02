Il ministero di Adolfo Urso tutti i mesi paga ancora quella ArcelorMittal che ha portato in tribunale chiedendo danni per 7 miliardi di euro – Il video

Il ministero di Adolfo Urso continua a versare soldi a ArcelorMittal, la stessa azienda contro cui ha avviato una causa per miliardi di euro. Nonostante il procedimento legale aperto, ogni mese arrivano pagamenti che alimentano la controversia tra lo Stato e l’acciaieria. La situazione resta tesa e senza segnali di soluzione immediata.

Il ministero delle Imprese e del made in Italy guidato da Adolfo Urso continua a pagare per Ilva quella stessa ArcelorMIttal contro cui ha chiesto un risarcimento da 5 a 7 miliardi di euro. La sorpresa viene da un documento appena inviato in parlamento, la «Relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055», relativa al secondo semestre del 2025. Il titolo è in puro burocratese e sembra fatto apposta per fare capire poco o nulla. I tre commissari straordinari di Ilva spa, il professore Alessandro Danovi, il professore Francesco Di Ciommo e la dottoressa Daniela Savi, nominati da Urso alla fine del mese di febbraio 2024, firmano la relazione.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Adolfo Urso

È stata avviata una causa di circa 7 miliardi di euro da parte di Acciaierie d’Italia contro ArcelorMittal, riguardante la gestione dell’ex Ilva di Taranto.

I commissari dell’ex Ilva hanno presentato una richiesta di risarcimento danni da 7 miliardi di euro ad ArcelorMittal, accusandola di cattiva gestione.

Ultime notizie su Adolfo Urso

