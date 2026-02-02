Il mercato impossibile dell’Inter | offerte ridicole per non prendere nessuno

L’Inter ha fatto offerte che non hanno convinto nessuno. I dirigenti cercano rinforzi, ma le proposte sono considerate ridicole e non portano a nulla. Intanto, i tifosi aspettano con ansia notizie di acquisti importanti, mentre la società si muove tra le difficoltà di un mercato complicato.

Conoscevo un amico che s'innamorava sempre della ragazza sbagliata: troppo bella, troppo sposata, troppo problematica. Dopo lunghe e costosissime sedute, lo psicologo – ma probabilmente non c'era bisogno d'uno specialista, ci sarebbe arrivato chiunque gratis – concluse senz'appello: è una scusa a livello inconscio per poter dire di essere alla ricerca di qualcuno, ma far fallire sul nascere ogni possibile relazione e quindi non impegnarsi. Trasposto in più prosaici termini calcistici, è più o meno la storia del mercato dell' Inter. Se non ci saranno sorprese dell'ultimo giorno (le ha escluse lo stesso Marotta ), la campagna di trasferimenti invernale dei nerazzurri si concluderà con un nulla di fatto: nessuna entrata, nessuna uscita.

