il menu olimpico del mandarin oriental milan

Milano si avvicina ai Giochi Olimpici e il Mandarin Oriental di Milano ha già aggiornato il suo menu, chiamandolo “olimpico”. Tra pochi giorni, la città si trasforma, pronta a vivere un evento che segnerà la sua storia sportiva. Ristoranti e hotel si preparano a riflettere lo spirito olimpico in ogni dettaglio, anche nelle proposte culinarie.

Milano tra pochi giorni si prepara a ospitare l'evento sportivo dell'anno e il più importante della sua storia e molte realtà adeguano le loro proposte allo spirito olimpico. Tra esse ci sono le proposte stagionali del Mandarin Oriental, Milan, che per tutto il mese costruisce un percorso tra cucina, mixology e benessere ispirato all’inverno e all’immaginario alpino, declinato negli spazi del Mandarin Garden e della Spa. Il ristorante e bar di via Andegari introduce un menu di montagna firmato dall’executive chef Antonio Guida, che attinge alla tradizione gastronomica delle aree alpine senza forzature interpretative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

