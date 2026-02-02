Il medico non basta più | quasi il 90% delle persone consulta ChatGpt dopo una visita

Sempre più italiani si rivolgono a ChatGpt dopo aver visto il medico. La ricerca rivela che quasi il 90% delle persone utilizza l’intelligenza artificiale per approfondire o chiarire i problemi di salute. La tendenza cresce rapidamente, e molti preferiscono affidarsi a ChatGpt piuttosto che tornare dal medico o chiedere un secondo parere. La rivoluzione digitale cambia il modo di affrontare i problemi di salute in Italia.

L’Intelligenza artificiale sta trasformando il rapporto degli italiani con la salute e con i medici. A confermarlo la ricerca ‘Salute artificiale’ realizzata dagli istituti Sociometrica e FieldCare su incarico di Fondazione Italia in salute e Fondazione pensiero solido. I risultati sono stati presentati oggi in Assolombarda. Il 94,2% della popolazione cerca informazioni su sintomi, malattie e terapie su internet e Ia. Di questi più della metà lo fa con regolarità. Il 42,8% degli italiani usa l’Ia per informarsi sulla propria salute facendone il secondo strumento dopo Google, un dato interessante se consideriamo che ChatGpt è stato lanciato solo nel novembre 2022.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su ChatGpt Salute

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su ChatGpt Salute

