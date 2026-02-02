A Genova il Napoli punta su Rrahmani per la partita di sabato contro il Genoa. La formazione ancora non è decisa, ma si fa il nome di Rrahmani tra i protagonisti. Il tecnico Antonio Conte potrebbe decidere all’ultimo minuto, ma intanto il difensore è tra i più attesi. La squadra lavora sodo in vista della sfida di Marassi.

"> La formazione del Napoli che sabato scenderà in campo a Marassi contro il Genoa la decideranno in molti: il direttore sportivo Manna, lo staff medico, i fisioterapisti e, solo alla fine, forse anche Antonio Conte. Una situazione che va oltre la semplice emergenza e che assume contorni quasi grotteschi, come sottolinea Il Mattino di Napoli, raccontando un momento segnato da una lunga e ininterrotta scia di infortuni. Manna è chiamato a intervenire sul mercato per portare rinforzi in uno spogliatoio di Castel Volturno falcidiato dalle assenze, mentre lo staff medico avrà un ruolo decisivo già alla ripresa degli allenamenti: solo allora si capirà se Rrahmani e Anguissa potranno tornare almeno tra i convocati dopo settimane di stop. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Mattino: "A Genova la speranza è Rrahmani"

