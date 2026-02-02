Il lunedì da incubo e follia dei pendolari brianzoli | Fasce di garanzia non rispettate e lavoratori a piedi

Questa mattina i pendolari della Brianza hanno vissuto un altro giorno di caos e disagi. I treni sono partiti in ritardo o sono stati cancellati senza preavviso, lasciando molti lavoratori a piedi e senza alternative. La fascia di garanzia non è stata rispettata, e le persone si sono trovate a dover cercare soluzioni all’ultimo minuto per arrivare a destinazione. È un lunedì da dimenticare, tra rabbia e frustrazione, poco prima dell’apertura delle Olimpiadi in Lombardia.

Il racconto di un lavoratore che alla fine ha optato per il pullman. "Che cosa succederà tra qualche giorno quando inizieranno le Olimpiadi?" ci ha chiesto "Una mattina da dimenticare, a pochi giorni dall'avvio delle Olimpiadi con la Lombardia (trasporti compresi) davanti agli occhi del mondo. Se sarà come è successo oggi, c'è ben poco da essere orgogliosi". A parlare alla redazione di MonzaToday è Giorgio Castoldi, pendolare monzese che questa mattina, lunedì 2 febbraio, si è imbattato, non solo nelle sciopero annunciato di Trenord, ma anche e soprattutto coi disagi che ci sono stati per fasce di garanzia non rispettate e fortissimi ritardi.

