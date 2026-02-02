Il lunedì da incubo e follia dei pendolari brianzoli | Fasce di garanzia non rispettate e lavoratori a piedi

Questa mattina, i pendolari della Brianza hanno vissuto un episodio di caos totale. Le fasce di garanzia non sono state rispettate, e molti lavoratori sono rimasti bloccati senza mezzi. Qualcuno è dovuto scendere e andare a piedi, mentre le stazioni sono state invase da ritardi e disagi. È un lunedì da dimenticare, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, con i trasporti in tilt proprio quando la Lombardia si prepara a mostrare il suo volto migliore.

Il racconto di un lavoratore che alla fine ha optato per il pullman. "Che cosa succederà tra qualche giorno quando inizieranno le Olimpiadi?" ci ha chiesto "Una mattina da dimenticare, a pochi giorni dall’avvio delle Olimpiadi con la Lombardia (trasporti compresi) davanti agli occhi del mondo. Se sarà come è successo oggi, c’è ben poco da essere orgogliosi”. A parlare alla redazione di MonzaToday è Giorgio Castoldi, pendolare monzese che questa mattina, lunedì 2 febbraio, si è imbattuto, non solo nelle sciopero annunciato di Trenord, ma anche e soprattutto coi disagi che ci sono stati per fasce di garanzia non rispettate e fortissimi ritardi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Oggi si registrano importanti disagi sulle linee Trenord tra Saronno e Milano a causa di uno sciopero dei lavoratori.

