Dopo 33 anni, il Lio Bar di Brescia chiude i battenti. Dopo anni di incertezze, il locale è stato venduto e sabato prossimo organizza la sua ultima festa. È la fine di un’epoca per chi lo frequentava da sempre.

Il locale era in vendita da anni, ma nessuno ha mai creduto che quel giorno arrivasse davvero. Quel giorno è arrivato, o almeno sta per arrivare: ultimo disco e ultima festa sabato 28 febbraio, poi il Lio Bar di Brescia chiuderà i battenti. Per sempre. Tutto vero, purtroppo: la notizia stata confermata dallo stesso proprietario. "Era in vendita da anni, stavolta è successo davvero – ha dichiarato Lino Torreggiani a Bresciaoggi, il primo a dare la notizia –: il Lio Bar chiude e quello che verrà dopo non sarà un locale, né un club o un posto di intrattenimento". Formidabili quegli anni, e sono tanti: i primi drink al bancone e i primi concerti risalgono addirittura al 1993.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Lio Bar

Dopo quasi 40 anni di attività, Il Gelatiere Udine chiude i battenti.

Liviano Isoppo, storica officina di Sarzana, chiude le sue porte dopo molti anni di attività.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lio Bar

Argomenti discussi: Il locale è venduto, la fine di un'epoca: dopo 33 anni chiude il Lio Bar - BresciaToday; All’Antico Vinaio verso i 100 milioni di fatturato, venti nuove aperture nel 2026; Venduto all’asta lo storico ristorante Chicca Piperita: finisce un’epoca; Il popolo della notte di Brescia dice addio al Lio Bar: è la fine di un'epoca.

Il locale è venduto, la fine di un'epoca: dopo 33 anni chiude il Lio BarIl locale era in vendita da anni, ma nessuno ha mai creduto che quel giorno arrivasse davvero. Quel giorno è arrivato, o almeno sta per arrivare: ultimo disco e ultima festa sabato 28 febbraio, poi il ... bresciatoday.it

Chiude il Lio Bar, questa volta per davvero. Lino Torreggiani, anima e corpo di quelle mura, ha venduto tutto l’immobile di via Togni. Sabato 28 febbraio sarà l’ultima volta, l’ultima festa, l’ultima opportunità per varcare il passaggio a livello. I dettagli nell'articol - facebook.com facebook