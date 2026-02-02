Il letrozolo nelle Olimpiadi | tra terapie mediche e confini etici del rendimento atletico

La biatleta italiana Rebecca Passler si trova al centro di un caso che ha fatto discutere il mondo dello sport in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. La sua storia sta facendo emergere questioni sui limiti tra cure mediche e doping, con molte voci che si interrogano su cosa sia accettabile e cosa no. La sua vicenda ha acceso un dibattito acceso tra atleti, medici e tifosi, e il suo nome resta sulla bocca di tutti in queste settimane cruciali.

La biatleta italiana Rebecca Passler è al centro di un caso che ha scosso il mondo dello sport in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. Sottoposta a un controllo fuori competizione, è stata trovata positiva al letrozolo, un farmaco usato principalmente nel trattamento del cancro al seno. L'evento, avvenuto il 2 febbraio 2026, ha segnato l'inizio delle Olimpiadi con un'ombra di dubbio sulle pratiche atletiche. Il test ha rilevato la presenza della sostanza nel suo organismo, portando all'immediata sospensione della atleta. Nonostante la positività, la Federazione sportiva ha deciso che Passler potrà essere sostituita in squadra, una scelta che ha sollevato interrogativi sulle conseguenze delle norme antidoping.

