Capcom ha confermato che Resident Evil Requiem si prepara a sorprendere i fan con scene dure e imprevedibili. Il nuovo capitolo punta tutto sulla brutalità, e uno degli aspetti più discussi riguarda la rivisitazione di Leon S. che lascia molti a bocca aperta. La casa di sviluppo promette un gioco intenso, senza filtri, per spingere i giocatori al limite fin dalle prime fasi.

Resident Evil Requiem punta a sorprendere i giocatori fin dalle prime sequenze, e uno degli elementi più discussi riguarda la nuova incarnazione di Leon S. Kennedy. Nei trailer più recenti, il protagonista appare insolitamente violento, distante dall’eroe razionale visto in passato, una scelta che non è casuale, ma frutto di una precisa direzione creativa. Capcom ha voluto spingere il personaggio oltre i suoi limiti storici. L’obiettivo è destabilizzare chi credeva di conoscerlo bene. A spiegare questo cambiamento è stato il director Koshi Nakanishi, che ha chiarito come Leon venga presentato come un uomo più anziano e segnato da anni di combattimenti contro mostri, epidemie e corporazioni senza scrupoli. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il Leon di Resident Evil Requiem è molto brutale perché vuole spiazzare i giocatori, rivela Capcom

