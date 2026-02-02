Il lampo di Ekkelenkamp lancia l' Udinese | Roma battuta 1 a 0

L'Udinese conquista il terzo successo di fila contro squadre di alta classifica, battendo 1-0 la Roma. Dopo le vittorie contro Atalanta e Napoli, i friulani si confermano in forma e trovano il gol decisivo con un lampo di Ekkelenkamp. La squadra di casa ha controllato la partita e ha portato a casa i tre punti, lasciando i giallorossi senza la possibilità di pareggiare.

Terzo successo stagionale in casa dell'Udinese contro squadre dalle grandi ambizioni. Dopo Atalanta e Napoli è il turno della Roma. A decidere la gara è una rete su calcio piazzato di Ekkelenkamp, al 4' della ripresa. Okoye 7Il più bello alla fine, quando toglie dall'angolino in basso a destra un.

