Il progetto di riqualificazione del Bosco Urbano è ancora in bilico. I lavori sono fermi finché non arriveranno i fondi necessari, che devono provenire da bandi regionali o nazionali. La priorità resta il bando “Interventi emblematici 2026” di Fondazione Cariplo, ma finora nulla è certo. La speranza è che entro breve si possa partire con i lavori, ma tutto dipende dalle risorse che arriveranno.

Lavori sì, ma solo quando si saranno ottenute risorse da bandi regionali o nazionali, e il primo su cui si punta è quello degli “Interventi emblematici 2026“ di Fondazione Cariplo. In quel caso l’idea è di mettere mano all’area verde e al bosco che si trovano a est dell’Istituto superiore Enriques-Europa Unita, coinvolgendo la scuola e la Provincia. Cambiano i progetti di riqualificazione del Bosco Urbano, con alcune modifiche rispetto a quanto inizialmente previsto dal protocollo d’intesa firmato nel 2020 da Comune e Parco GruBria, di cui il grande polmone verde di via Bottego fa parte. A metterlo nero su bianco è stata l’Amministrazione, in risposta a un’interrogazione presentata l’altra sera in Consiglio comunale dalla lista civica Il Listone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro del Bosco Urbano. Riqualificazione, ma solo a metà: "Bisogna vincere un bando"

Approfondimenti su Bosco Urbano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bosco Urbano

Argomenti discussi: Il futuro del Bosco Urbano. Riqualificazione, ma solo a metà: Bisogna vincere un bando; Famiglia del bosco, i genitori fanno un esposto nei confronti dell'assistente sociale: È ostile; Inaugurato un nuovo bosco urbano in via Federico Alessandrini; Maturiamo il futuro: festa per i 60 anni della Parrocchia San Giovanni Bosco di Milano.

1800 nuovi alberi nelle Foreste. Progetto per il futuro del boscoNuovi alberi per rimboschire la foresta danneggiata da una tempesta di vento di una decina di anni fa. Oltre 1800 piante sono già state messe a dimora ed altre ne saranno piantate. L’operazione è dell ... lanazione.it

Cura del bosco con Le Village. Credit AgricoleIl futuro sostenibile? Profuma di resina, quel sentore inconfondibile che si incontra nei boschi oppure, ancora più intenso, entrando in una falegnameria. Sarà proprio incentrato sulle soluzioni ... ilgiorno.it

IMPERIA: ECCO IL PROGETTO DEL "BOSCO URBANO" SU LUNGOMARE VESPUCCI. SULLA STRADA SOLO AIUOLE / LE IMMAGINI - facebook.com facebook

Verde urbano, inaugurato il nuovo Bosco urbano dei Gelsi a Cisanello Nell’area a verde, dedicata ai 549 bambini nati nel 2024, sono stati piantumati 100 alberi di 5 specie arboree diverse comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com