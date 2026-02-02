Il Fosso crea ma non sfonda | solo pari

Il match tra Fosso e Sora finisce a reti inviolate, con le due squadre che si dividono la posta in palio. La partita si è giocata senza grandi emozioni, con poche occasioni da gol e un equilibrio che si è mantenuto fino alla fine. I giocatori hanno dato tutto in campo, ma nessuno è riuscito a trovare la rete. Alla fine, il risultato di 0-0 riflette bene quanto visto sul terreno di gioco: una partita combattuta, ma senza vincitori né vinti.

0 SORA 0 (4-3-1-2): Bianchini 6; Mancini 6 (22’ st Ronchetti 6), Kljaic 6, Imbriola 6, Fabbri 6; Bucchi 6, Conti 6,5, Ghinelli 6,5; Di Paoli 6,5 (30’ st Arcangeli 6); Kyeremateng 6 (44’ st Casolla ng), Torri 6,5. All. Giuliodori. SORA (4-4-2): Laukzemis 6; Fili 6, Orazzo 6, Flaminio 6 (10’ st Dini 6), Stampete 6 (36’ st Speranza 6); Pecchia 6, Casciano 6 (21’ st Tatti 6 (49’ st Antoci ng)), Bittante, Ferrari 6; Sicialiano 5,5 (51’ st Velasquez ng), Trotta 6. All. Scorsini. Arbitro: Norci di Arezzo 5,5. Note – Ammoniti: Imbriola, Conti e Di Paoli. Dopo lo scivolone di domenica scorsa (3-0 a Giulianova), la Forsempronese era chiamata a cercare di far punti e ieri pomeriggio al comunale Bonci ci ha provato con buona intensità per quasi tutta la partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso crea ma non sfonda: solo pari Approfondimenti su Fosso Sora Fosso e Atletico Ascoli, un pari basta a tutti Occasioni a raffica ma solo un pari: l'Atletico Catania 1994 Viagrande non va oltre il pareggio con il Niscemi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Camion di alimentari finisce nel fosso contro la spalla di un ponte carraio. Ferito l'autista intrappolato in cabina - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.