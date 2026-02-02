Il finto familiare in difficoltà e la fuga | due arresti per truffa agli anziani

La Polizia di Cassino ha arrestato due uomini accusati di aver truffato anziani in provincia de L’Aquila. I sospettati avevano usato il trucco del familiare in difficoltà, convincendo gli anziani a consegnare denaro. Gli agenti sono intervenuti dopo alcune denunce e hanno fermato i due prima che potessero scappare. Ora sono in attesa di processo.

Fermati dalla Polizia di Stato di Cassino sull'A1 a bordo di una Fiat 500L: recuperati gioielli in oro per oltre 8mila euro sottratti a un'anziana in provincia dell'Aquila La Polizia di Stato di Cassino ha tratto in arresto due persone responsabili della cosiddetta "truffa agli anziani", messa a segno in provincia de L'Aquila con il consueto raggiro del familiare in difficoltà. L'intuizione si è rivelata fondata: grazie anche alla collaborazione dei Carabinieri di Avezzano, gli agenti hanno rinvenuto all'interno dell'auto numerosi monili in oro, per un valore complessivo di oltre 8.000 euro, sottratti a una donna anziana, raggirata con la ormai nota scusa di un parente coinvolto in presunti problemi giudiziari.

