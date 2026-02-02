IL FEMMINILE Gara senza storia in casa della Juve

La Juventus batte 4-0 il Sassuolo in casa e conquista una vittoria netta. La partita è stata tutta targata bianconera, con le ragazze di mister Spugna che hanno dominato dall’inizio alla fine. Nel primo tempo, la Juventus ha già preso il largo grazie a un gol e ha controllato il gioco, senza lasciare spazio alle avversarie. Nel secondo tempo, le torinesi hanno chiuso definitivamente i conti, segnando altri tre gol e mettendo in mostra una buona prestazione complessiva. I tifosi juventini si sono goduti una vittoria convincente, che

juventus 4 sassuolo 0 JUVENTUS: De Jong; Lenzini (15' s.t. Moretti), Salvai, Calligaris; Krumbiegel, Walti (1' s.t. Brighton), Schatzer, Carbonell (1' s.t. Thomas); Pinto (36' s.t. Vangsgaard); Beccari (15' s.t. Perry), Girelli. All. Canzi (Rusek, Mallardi, Kullberg, Harviken, Bonansea, Godo, Cambiaghi) SASSUOLO: Durand; Santoro (12' s.t. Philtjens), Caiazzo, Nash, De Rita; Doms (39' s.t. Filis), Fercocq (12' s.t. Poje Mihelic, 39' s.t. Greve Chaib), Missipo; Ndjoah Eto, Galabadaarachchi (12' s.t. Skupien), Dhont. All. Colantuono (Benz, De Bona, Sabatino, Hagemann, Brignoli, Venturelli, Perselli) Arbitro: Gianquinto di Parma (Cassano, Galasso

