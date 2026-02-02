Il divertente scalpo a Donald Trump E il barone rampante resta sul ramo

La festa di Carnevale si è aperta con il sole e senza vento, regalando una giornata perfetta per la sfilata sui viali a mare. Tra i momenti più curiosi, lo scalpo divertente a Donald Trump ha fatto sorridere il pubblico, mentre il barone rampante si è fermato sul ramo, quasi a voler restare fuori dal caos. La manifestazione è partita sotto gli occhi di tanti, pronti a godersi la giornata di festa.

Buona la prima. Carnevale è cominciato ieri in una bella giornata di sole senza vento. Il massimo per la sfilata sui viali a mare. Alle nove 'creature' giganti si affiancano i quattro più piccoli, i carri di seconda categoria. Quest'anno la gara è particolarmente importante perché qualcuno tra questi si gioca il passaggio tra i 'giganti', ed è il sogno che ogni costruttore coltiva fin dalla prima maschera isolata. Mentre qualcun altro rischia di abbandonare l'impresa del carro e ritornare alle mascherate di gruppo. Ma vediamo nel dettaglio i 'piccoli', nell'ordine in cui si sono presentati ieri sui viali a mare, appena dietro i carri di prima categoria.

