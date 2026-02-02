Il disappunto dell’Inter al petardo | ecco il clamoroso gesto fatto a fine gara

L’Inter si è scagliata contro il petardo che ha esploso nel secondo tempo della partita contro la Cremonese. Un tifoso nerazzurro ha lanciato il petardo, che è scoppiato vicino al portiere Emil Audero, ex giocatore dell’Inter. La squadra ha subito preso le distanze dall’episodio e ha condannato il gesto.

L' Inter ha preso immediatamente le distanze dal grave episodio verificatosi nel secondo tempo della gara contro la Cremonese, quando un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi nerazzurri è esploso a pochi metri da Emil Audero, portiere grigiorosso ed ex interista. Un gesto inaccettabile, condannato senza esitazioni da tutto l'ambiente nerazzurro, dalla società alla squadra allenata da Cristian Chivu. Proprio per rimarcare la totale estraneità dell'Inter rispetto a quanto accaduto, i giocatori hanno scelto una presa di posizione netta e simbolica al termine dell'incontro. Durante Cremonese-Inter, la partita è stata scossa da un episodio inquietante. Al 48' della ripresa, un petardo è esploso a pochi centimetri dal portiere Emil Audero, che si è accasciato a terra, visibilmente sco

