Il derby è dorico quinto sigillo consecutivo L’Ancona condivide la vetta con il Teramo

L’Ancona conquista il suo quinto derby consecutivo, confermando il momento positivo. La squadra dorica pareggia 2-2 contro il Castelfidardo e mantiene il secondo posto in classifica, condividendo la vetta con il Teramo. La partita è stata combattuta, con l’Ancona che ha dimostrato carattere e determinazione. I giocatori in campo hanno dato il massimo, e la squadra dorica continua a credere nei propri obiettivi, puntando a un finale di stagione da protagonista.

2 CASTELFIDARDO 0 (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli 6, Bonaccorsi 6,5, Petito 6 (8' st Sparandeo 7), Calisto 6; Gelonese 7, Gerbaudo 6; Cericola 5,5 (16' st Zini 6), Attasi 5 (8' st D'Incoronato 6), Battista 5 (8' st Pecci 6,5); Kouko 7 (46' st Babbi sv). A disp. Mengucci, Miola, Proromo, De Luca. All. Maurizi 7. CASTELFIDARDO (3-4-2-1): Petrucci 6; Fiscaletti 6, Paramatti 6, Tarulli 5,5 (46' st Ascoli sv); Bugari 6 (46' st Ruini sv), Dompnier 6, Palestini 5,5 (30' st Morais 5), Valentino 5,5; Traini 6,5, Abagnale 6; Gallo 5. A disp. Osama, Dovhanyk, Bartoli, Taddei, Selemby, Marinelli. All. Cuccù 6.

