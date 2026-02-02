Il Crystal Palace firma per 48 milioni di sterline per Strand Larsen

Il Crystal Palace ha ufficialmente acquistato Strand Larsen dai Wolves. La società ha versato 48 milioni di sterline, una cifra record per il club, per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante norvegese. Larsen arriverà a Londra per rinforzare l’attacco e contribuire alla corsa del Palace in Premier League.

2026-02-02 21:21:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Crystal Palace ha completato l’acquisto dell’attaccante Jorgen Strand Larsen dai Wolves per una cifra record del club di 48 milioni di sterline. Il 25enne era voluto dal Newcastle l’estate scorsa, ma ha firmato un nuovo contratto prima di suscitare nuovamente l’interesse quest’inverno. Ci si aspettava che sostituisse Jean-Philippe Mateta, ma ora giocherà al suo fianco dopo che il trasferimento del francese al Milan è fallito. Strand Larsen ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, mentre il Palace potrebbe ingaggiare anche il centrocampista dell’Everton Dwight McNeil.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Crystal Palace Strand Larsen

I due club sono ormai a un passo dall’accordo per Strand Larsen.

Il Crystal Palace fa sul serio e sta per chiudere l’affare Strand Larsen.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crystal Palace Strand Larsen

Argomenti discussi: The Athletic - Mateta al Milan: visite mediche a Londra, poi in Italia per la firma; Milan-Mateta, tutto bloccato: è braccio di ferro col Crystal Palace; Segui Crystal Palace-Chelsea: pronostici, migliori scommesse e quote; Il Milan strappa Mateta al Palace per 35 milioni - firma fino al 2029.

Calciomercato Lazio, ufficiale: Kamada firma con il Crystal PalaceDopo un'annata difficile alla Lazio dove non ha trovato tanto spazio con Maurizio Sarri prima e con Tudor poi, Daichi Kamada ha salutato i biancocelesti dopo solo un anno dal suo arrivo nella Capitale ... ilmattino.it

Crystal Palace, arriva il sostituto di Mateta? Gli inglesi ufficializzano GuessandProsegue la trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per portare in rossonero Jean Philippe Mateta. Il centravanti rossonero spinge per vestire la maglia del Milan subito, così come il ... milannews.it

Milan, Mateta non arriva: saltata la trattativa con il Crystal Palace - facebook.com facebook

Quindi Mateta che quest'anno ha giocato tutte le partite nel Crystal Palace ha un problema al ginocchio tale da far saltare le visite mediche.....mh, sarà.... x.com