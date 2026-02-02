Il coraggio in divisa | testimone dell’aggressione a Torino racconta l’intervento che ha fermato il violento attacco

Un poliziotto di Torino ha raccontato in prima persona come è intervenuto durante l’aggressione a un collega, avvenuta il 1 febbraio in centro. Ha descritto i momenti di tensione e il suo intervento immediato per fermare l’attacco, mettendo a rischio anche la sua incolumità. La vicenda si è svolta durante una manifestazione legata al centro sociale, e ora il testimone racconta quei minuti di caos e coraggio.

Un poliziotto di Torino ha raccontato in esclusiva i momenti cruciali dell'aggressione subita dal collega Alessandro Calista durante una manifestazione per il centro sociale Askatasuna, avvenuta lo scorso 1 febbraio in centro città. L'intervento tempestivo del giovane agente, ancora in servizio, ha impedito che l'attacco, iniziato con un colpo di mazza da parte di un manifestante, degenerasse in un'azione letale. L'uomo, identificato come un soggetto con precedenti per violenza, ha colpito Calista alla testa mentre questi cercava di intervenire per ripristinare l'ordine. Il poliziotto che ha agito ha spiegato di aver reagito istintivamente, valutando in pochi secondi la gravità della situazione: «Non ho pensato, sono intervenuto.

