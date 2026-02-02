Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso di alcuni proprietari di terreni lungo il tracciato della Trasversale delle Serre. I proprietari avevano contestato i lavori di costruzione dell’opera, che collega il basso Jonio catanzarese con l’autostrada A2 nel Vibonese. Ora si apre la strada per completare il progetto, che prosegue senza ulteriori ostacoli legali.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcuni proprietari di terreni interessati dal tracciato della Trasversale delle Serre, l’opera infrastrutturale in costruzione che collega il basso Jonio catanzarese con l’autostrada A2 nel Vibonese. La decisione, emessa dalla Quarta Sezione del Consiglio, mette definitivamente fine alle azioni legali intraprese da privati che contestavano il progetto per motivi considerati «irragionevoli», «sovradimensionati» e «invasivi dal punto di vista ambientale». I ricorrenti non si opponevano all’idea di una nuova infrastruttura strategica, ma contestavano il percorso scelto, sostenendo che fosse eccessivo rispetto alle esigenze del territorio e dannoso per le loro proprietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso sulla Trasversale delle Serre

