Il complesso mosaico delle elezioni provinciali in Irpinia va delineandosi

Le elezioni provinciali in Irpinia si avvicinano alla fase decisiva. I candidati si muovono tra incontri e confronti, mentre le liste si preparano a presentarsi ufficialmente. La situazione resta incerta, con alcuni partiti che ancora valutano le mosse da fare. La data si avvicina e il territorio segue con attenzione ogni sviluppi.

Restano ancora da fissare i termini per l’elezione del presidente provinciale, carica la cui durata, quattro anni, differisce da quella del Consiglio, biennale. Si tratta di elezioni di secondo livello, disciplinate dalla Legge Delrio, che restringono elettorato e candidabilità ai soli sindaci e consiglieri comunali in carica dei 118 Comuni della provincia. Il sistema prevede un voto ponderato, in cui il peso di ciascun elettore è commisurato alla popolazione del proprio Comune. Questo meccanismo, neanche a dirlo tecnico nella forma, assume una rilevanza politica concreta: permette di rappresentare la complessità demografica del territorio pur limitando l’accesso al corpo elettorale a un gruppo ristretto di amministratori.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Da oggi, domenica 21 dicembre, fino alle 12 di lunedì 22 dicembre, è possibile depositare le liste presso gli uffici di Palazzo Sant’Agostino per le elezioni provinciali 2026, previste per domenica 11 gennaio.

